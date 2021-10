Tot ce îș dorește la momentul respectiv este ca individul respectiv să fie prins de către oamenii legi și, de asemenea, pedepsit pentru faptele sale. Prima dată i-a intrat în locuință, în urmă cu două săptămâni, când tot ce voia să facă era să ducă gunoiul și a lăsat ușa deschisă. A reușit să îl dea afară, a închis tot și și-a sunat prietenii, pentru a-i acorda o mână de ajutor.

„Acum două săptămâni, prima dată când a intrat în casă și singura dată, am încercat să duc gunoiul și până să ajung eu la gunoi, am lăsat ușa întredeschisă. (...) Când să mă întorc cu spatele din bucătărie îl văd pe domn în casă la mine, fără pantaloni ... avea pantalonii trași și se juca. În momentul ăla am început să arunc gunoiul pe jos, să țip foarte tare și să împing ușa pe el să-l scot afară din casă. Am închis ușa, m-am baricadat, mi-am sunat niște prieteni”, a povestit Andra Voloș, pentru Antena Stars.