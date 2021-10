Frumoasa vedetă și-a dorit să fie din nou mamă și părea imposbil, la început. S-a chinuit extrem de tare și a reușit, într-un final, dar între timp au apărut tot felul de probleme care i-au dat mari bătăi de cap. Mara Bănică se teme încă pentru viața bebelușului ei, mai ales că fiul ei cel mare a intrat în conctact cu o persoană care a fost confirmată pozitv cu COVID-19.

Sarcina a fost și este un lucru greu de suportat pentru ea. Mara Bănică a avut zile în care se bucura enorm pentru tot ceea ce i se întâmpla, dar și momente în care a căzut în extrema cealaltă și a fost în depresie. Se pare că ea a făcut nouă puncții, ca să poată aduce pe lume acest copil. Înainte de a reuși să rămână însărcinată, a făcut nouă luni injecții în burtă, ceea ce nu a fost ușor deloc.

Vedeta a spus despre cel mic că este un copil chinuit, dar în același timp dorit și nu vrea să riște și să îi pună viața în pericol, încă dinainte de a-l cunoaște și de a-l strânge în brațe pentru prima dată. Tratamentul hormonal pe care l-a făcut a terminat-o, dar a avut răbdare și a trecut cu bine peste toate.

"Eu m-am chinuit enorm, am făcut nouă puncții să pot să fac acest copil. Nu vreau ca o greșeală din asta să mă coste sarcina! Timp de nouă luni am făcut zilnic câte trei injecții în burtă. Este un copil extrem de dorit și de chinuit! Am trecut prin stări de depresie, de plâns … e foarte greu un tratament hormonal. Și eu n-am ipocrizia femeilor care după 45 de ani au născut și au zis că e o minune de la Dumnezeu, dar au uitat să adauge că e o minune de la Dumnezeu, in vitro, prin medici. Am avut norocul să-l întâlnesc pe doctorul Andreas Vythoulkas, care m-a ajutat foarte mult. Dacă n-ar fi fost omul ăsta, care a fost și doctor și psiholog și ginecolog … cred că nu m-a văzut nimeni plângând mai mult decât m-a văzut el. A avut răbdare și mi-a zis de la început că o să fie un drum lung și că o să am căderi, dar nu am crezut. Și, uite că așa a fost!", a declarat Mara Bănică, pentru cancan.ro.

