Manelistul nu se aștepta să reziste atât de mult în competiție și nici ca filmările să dureze mai mult decât au zis la început și de aceea a și acceptat să plece în Republica Dominicană. Când Daniela mai avea puțin și năștea, el a decis să se întoarcă acasă și a vorbit cu producătorii emisiunii care l-au înțeles. Când Milan a venit pe lume, întreaga familie s-a bucurat, iar ei nu au avut cuvinte să descrie ceea ce au simțit, când și-au strâns pentru prima dată în brațe rodul iubirii.

Recent, Culiță Sterp a avut prima apariție la TV, după ce a devenit tată și a vorbit despre unul dintre cele mai importante evenimente din viața sa, care ar trebui să aibă loc pe data de 21 octombrie. Având în vedere creșterea numărului de cazuri de COVID-19, planurile ar putea să îi fie date peste cap. În cazul în care nu va avea dreptul să facă o petrecere în cinstea fiului său, nu se va grăbi și va aștepta până anul viitor, pe data de 17 iunie, chiar dacă Milan va fi măricel.

”Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu…am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult. Nu stim deocamdata. Nu cant la botez, sunt o gramada care canta, din breasla mea, prieteni de-ai mei. Or sa fie o gramada de cantareti, nu mai cant si eu. Si asta, cu cantatul, se zicea ca poarta ghinion. Bine, eu nu cred ca poarta ghinion neaparat, dar mai bine nu. O sa ma distrez, o sa ma simt bine”, a declarat Culiță Sterp, la Teo Show.

