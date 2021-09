Foarte puțini oameni știu despre frumoasa actriță că a avut un trecut foarte greu, care a lăsat urme adânci asupra ei și asupra personalității sale. Vedeta a făcut o serie de dezvăluiri dureroase despre trecutul ei. A muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi și a avut zile în care simțea că nu mai poate, dar nu s-a dat niciodată bătută.

Fosta concurentă de la Survivor a fost abandonată de mama sa, când avea aproape trei anișori, iar când a împlinit șase ani, tatăl și-a refăcut viața, s-a mutat cu noua lui familie și a dat-o și el uitării. Cea care a avut grijă de ea și a crescut-o a fost bunica din partea tatălui său, care avea momente în care era violentă și nu știa cum să se comporte cu ea.

”Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut, dar că tata m-a vrut și că din cauza lui m-a făcut și că ea nici acum după atâția ani nu e pregătită să fie mama mea. Pentru fratele meu Fabian ea a simțit să fie mamă, dar pentru mine că nu m-a vrut și că nu mă vrea în continuare.Nu am resentimente, când mă gândesc la ea nu simt așa nimic. Am avut o perioadă când o blamam...”, a spus actrița, potrvit wowbiz.ro.

Simona Hapciuc a aflat câțiva ani mai târziu, că nu a fost un copil dorit de către mama sa, ci a păstrat-o doar din dorința tatălui. Nici acum, după ani de zile, femeia nu este pregătită să fie mama ei. Nu are resentimente când se gândește la ceea ce a a făcut, dar a avut o perioadă în care a judecat-o pentru faptele sale.

„Mama mea a plecat când aveam 2 ani și 8 luni, tatăl meu s-a recăsătorit când aveam 6 ani și a plecat cu cea de-a doua soție și copilul. Eu am rămas în grija bunicilor, iar ulterior doar în a bunicii, deoarece bunicul a murit. Acum uitându-mă în urmă, trecând peste bătăile din partea bunicii, cred că acela era stilul ei să ne educa, eu am rămas cel mai mult timp dintre nepoții ei, tind să cred că mi-au prins așa bine că altfel poate nu eram să răzbesc în viață. Tind să cred că datorită ei am rămas pe calea bună, tot educației ei sunt mama care sunt, iar eu mă consider o mamă destul de bună, foarte bună”, a mai zis ea, potrivit aceleiași surse.