Recent, Alexia Eram a mers în emisiunea „Theo Show”, unde a vorbit despre cel mai dureros moment din viața sa. Deși toată lumea credea că, în acest caz, va aduce în discuție presupusa separare de Mario Fresh, nu a fost deloc așa. Vedeta este de părere că plecarea la facultate a fost cel mai greu moment pe care l-a trăit, pentru că nu s-a putut acomoda în niciun fel.

Se simțea singură. Prietenii, familia și partenerul ei de viață erau foarte departe și se auzeau doar la telefon și pe rețelele sociale. Când pleca din România, începea să verse lacrimi amare, iar când ajungea acolo, plângea din nou, pentru că nu îi place să stea singură. Din fericire, zilele acelea crunte au trecut, iar fiica Andrei Esca și-a luat deja diploma de absolvire și a revenit în România.

„Cred că cel mai dureros moment prin care am trecut a fost atunci când am plecat la facultate, singură și a trebuit să mă descurc fără familie, fără prieteni, fără iubit. De fiecare dată când plecam plângeam și cred că acolo la fel, în fiecare zi plângeam, nu prea m-am adaptat. Nu îmi place să fiu singură… în general”, a declarat Alexia Eram, pentru Theo Show.

Ajutată de părinți, făcând un împrumut la bancă și folosindu-se de economiile sale, tânăra a reușit să își cumpere propriul ei apartament cu 3 camere, pe care l-a decorat după bunul ei plac și de care este tare mândră.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare! M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei.

Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a declarat Alexia Eram pentru „Story of a home”.