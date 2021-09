De fiecare dată, Catinca Roman a încercat să se cupleze cu bărbați care erau mult mai tineri decât ea. Din fiecare relație a încercat să învețe câte ceva, deși a fost nevoită să suporte chiar și violența domestică. Abuzul psihilogic a fost, însă, cel care a reușit să o afecteze cel mai tare pe vedetă, dar este de părere că a ajutat-o enorm educația pe care a primit-o acasă. În plus, tot în cadrul emisiunii, ea a oferit niște detalii specifice despre ceea ce presupune tipul acesta de abuz.

„Sunt mai mulți (n. red. parteneri de care nu vrea să își aducă aminte) pentru că mă pun în oglindă cu starea mea sufletească de atunci. Din fiecare experiență am încercat să învăț ceva. În timp, tot m-am ales cu ceva. Da, am trecut prin violență domestică, prin abuz psihologic mai mult. Aici m-a ajutat foarte mult educația primită acasă și foarte mult felul în care mi-a schimbat metalitatea contactul cu societatea occidentală. Abuzul psihologic poate fi foarte subtil și foarte pervers. El poate să înceapă de la mici remarci, lucruri care afectează stima de sine și el poate ajunge la niște cote foarte înalte, la care se țipă, se înjură, se folosesc cuvinte jignitoare”, a declarat Catinca Roman, la emisiunea „În Oglindă”.

Relația cu tatăl Calinei, fiica sa, nu a fost nici ea una serioasă. Sarcina nu a fost planificată, dar au decis de comun acord să păstreze copilul respectiv și nu regretă deloc decizia pe care a luat-o. Deși a trecut prin atât de multe lucruri, nu reușea să se învețe deloc minte. Unul dintre iubiții ei din tinerețe a bătut-o, iar ea în loc să apeleze la oamenii legi, a preferat să îi caute scuze și să se comporte ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

„E groaznic, e ceva infernal. Știu că de multe ori sunt perceptută ca o feministă pe cai, da, sunt feministă, dar mă consider moderată. Consider că suntem egali, dar suntem diferiți, funcționăm pe structuri emoționale diferite. Această violență a lui vine și ea de undeva. Eu cred că, din păcate, în România această problemă este endemică, are niște rădăcini extrem de profunde. Prima palmă pe care am primit-o și la modul respectiv îmi era rușine. Am dat explicații penibile cum că m-am lovit n baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție. Da, l-am părăsit. Nu și-a cerut scuze, pentru că a fost crescut într-o familie unde violența era un lucru banal”, a mai spus femeia.