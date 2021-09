Unele dintre ele, s-au infectat și au ajuns la spital și din cauza faptului că nu s-au vaccinat, dar sunt și altele, cum este cazul Monicăiu Anghel, care deși era vaccinată, s-a îmbolnăvit. Îndrăgita vedetă a făcut ambele doze, dar nu i-au fost de mare ajutor. Tristul anunț a fost făcut chiar de ea pe rețelele sociale, moment în care multora nu le-a venit să creadă de ceea ce se întâmplă.

Celebra cântăreață nu are nici cea mai mică idee de unde ar fi putut lua virusul, dar și-a făcut datoria și i-a anunțat pe toți cei cu care intrase în contact, înainte ca rezultatul testului său să fie unul pozitiv. A vrut să se asigure că măcar ei sunt bine. În plus, ea a vorbit recent despre starea sa de sănătate ținând să le mulțumească lui Gigi Becali și lui Viorel Păunescu pentru toate medicamentele pe care i le-au trimis.

De asemenea, Monica Anghel a luat legătura cu medicul său de familie care i-a recomandat cele mai bune medicamente, pentru a depăși această perioadă grea din viața sa.

”Nu mă pot concentra, am niște lucruri de învățat și nu mă pot concentra. Îi mulțumesc foarte mult domnului Viorel Păunescu și domnului Gigi Becali pentru că mi-au trimis niște medicamente foarte bune. Am luat legătura cu medicul meu de familie, mi-a spus ce trebuie să iau, am primit și aceste medicamente, sunt niște antivirale”, a povestit Monica Anghel, pentru antenastars.ro.

