Fiica lui Pavel Stratan a împlinit, în urmă cu doar câteva luni, frumoasa vârstă de 18 ani, iar fix în noaptea majoratului, partenerul ei de viață a cerut-o în căsătorie. Cleopatra Stratan a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri, iar multă lume i-a judecat, la momentul respectiv, că se grăbesc foarte tare în ceea ce privește luarea deciziilor.

Unii au spus despre cei doi îndrăgostiți că sunt doar niște copii care nu știu ce este mai bine pentru ei, iar la vârsta lor nu ar trebui să le stea gândul la căsătorie. Având în vedere că au avut parte de întreaga susținere din partea părinților, lui Edward Sanda și Cleopatrei Stratan nu le-a păsat deloc de gurile rele, ci au făcut tot ceea ce au crezut ei de cuviință.

„Fiecare cu numele lui. Am zis că dacă suntem amândoi artiști… oricum pe YouTube și la concerte sau în presă, lumea s-a obișnuit ca ea să apară așa și n-avea sens”, a declarat Edward Sanda, pentru „La Măruță”.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Nunta pe care au avut-o a fost una atipică. Nu au respectat tradiții. nu a au avut nași, iar totul a fost foarte, foarte simplu. Nici măcar rochia de mireasă nu a fost una spectaculoasă, pentru că după părerea artistei, nu aceste lucruri contau cu adevărat, ci iubirea sinceră dintre ei. După o vreme, internauții au ajuns să se întrebe ce nu și-a schimbat Cleo numele după căsătorie, iar soțul ei a lămurit pe toată lumea.

„Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a povestit Cleopatra Stratan, potrivit fanatik.ro.