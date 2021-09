Gabriela Prisăcariu a luat în greutate, pe tot parcursul sarcinii, 20 de kilograme. Unii nu ar fi zis că s-a îngrășat atât de mult, deoarece arăta foarte, foarte bine. Acest lucru s-a datorat și faptului că vedeta a făcut multă mișcare, chiar și după ce a aflat vestea că va aduce pe lume un copil. Imediat după ce l-a născut pe fiul ei și al lui Dani Oțil, multă lume s-a întrebat cum a reușit să dea jos, într-un timp atât de scurt, nici mai mult, nici mai puțin de 12 kilograme.

Ei bine, partenera de viață a lui Dani Oțil foarte activă pe social media, acesta fiind locul de unde fanii află mereu lucruri noi despre ea. Nici după ce a născut nu a luat o pauză de la Instagram, așa cum fac proaspetele mămici adesea, ba chiar a postat și o imagine când se afla pe patul de spital.

Legat de kilogramele în plus, Gabriela Prisăcariu a povestit că nu a reușit să scape chiar atât de ușor de ele. Mai are de slăbit încă 8, dar nu se grăbește în acest sens, pentru că vrea să îi dea timp corpului său se se recupereze în voie. A început să mănânce mai puțin decât atunci când era gravidă, pentru că nici măcar nu îi mai stă gândul la asta, fiind mai tot timpul ocupată cu cel mic.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a spus Gabriela Prisăcariu, potrvit cancan.ro.

