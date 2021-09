Frumoasa artistă a vorbit în videoclipul respectiv despre cum a ajuns să sufere de anxietate, dar și despre momentul greu prin care a trecut la nunta lui Liviu Teodorescu. Artistul o admiră extrem de tare pe cântăreață și și-a dorit enorm ca ea să îi cânte într-una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. Toată lumea s-a distrat de minune, în timp ce ea le cânta cele mai frumoase și cunoscute piese de-ale sale, dar foarte puțini știu prin câte a trecut vedeta, cu doar câteva minute înainte.

Ei bine, Theo Rose a avut probleme cu anxietatea, chiar înainte de a-i încânta pe invitați. Ea a mers la baie însoțită de prietena sa, Alexnadra, a vomitat, iar în timp ce făcea acest lucru, auzea în casă intro-ul piesei. Nu știe exact cum a ajuns în acea stare, dar crede că probabil din cauza stresului de a nu-i dezamăgi pe cei aflați în local, deși nu era nimeni care să se îndoiască de talentul ei.

”M-am dus acolo. La început nu dădeam semne așa, că o să mă apuce dracii pe acolo. E și stresul ăla să nu dezamăgești. Am luat o gură de apă și mi-a venit să vomit. Am plecat la baie, cu Alexandra mea după mine. La baie am vomitat și auzeam în cască intro-ul pe care îl cântau băieții”, a povestit Theo Rose, în podcast-ul lui Damian Drăghici.