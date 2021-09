Elena Merișoreanu s-a infectat cu COVID-19, a stat câteva zile acasă în speranța că își va reveni, dar într-o zi nu a mai rezistat, iar la insistența celor dragi, a chemat salvarea. Medicii au consultat-o, au dus-o la spital, i-au făcut un test care a ieșit pozitiv și au decis ca ea să rămână în spital, sub atenta lor supraveghere. Ei bine, a trecut deja o săptămână de când se află la Matei Balș și a dat noi detalii despre starea ei de sănătate, care este din ce în ce mai bună.

“Sunt încă în spital, cred că mai mă țin o săptămână. Acum au venit fetele, asistentele, și mi-au luat din nou analizele. Nu am făcut deloc febră, mi-a fost însă foarte rău, saturația mi-a revenit. Am avut și plămânul afectat, cam 8 la sută. Bine că am venit la timp la spital. Eu credeam că sunt răcită, că făcusem vaccinul. Nu mi-am închipuit că am Covid!”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit click.ro.