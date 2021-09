Recent, bruneta a făcut o postare pe Instagram în care și-a anunțat comunitatea că a luat decizia de a se vaccina, deși este însărcinată. Marisa Paloma le-a transmis un mesaj extrem de important tuturor femeilor care urmează să devină mame, ca și ea, în ideea în care deși s-a imunizat împotriva temutului virus, ea se simte destul de bine și a sfătuit pe toată lumea să se vaccineze, mai devreme sau mai târziu.

”Dragi mămici și nu numai... mă îndrept acum către toate femeile care m-au întrebat în această perioadă dacă m-am vaccinat și cum mă simt. Răspunsul este DA! Și mă simt EXCELENT! Îmi pare rău că am ales să mă vaccinez atât de târziu, chiar! Dar știți vorba aia, mai bine mai târziu decât niciodată. @liviu_stanciu s-a vaccinat cu Pfizer in urmă cu mai bine de 6 luni și curand se va pregăti să meargă din nou pentru a 3-a doză. S-a simțit și el la fel de bine. Cu o mică durere locală. Eu m-am vaccinat cu Moderna. Și la fel, poate că am simțit o durere locală ceva mai apăsătoare, dar in 2 zile a dispărut complet!”, a scris Marisa Paloma, pe Instagram.