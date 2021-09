"Nu m-am aşteptat la acest rezultat. În primul rând nu m-am aşteptat să avem atât de mulţi colegi prezenţi la vot. Sigur, eu, personal, din diferite motive, nu m-am aşteptat la acest rezultat. (...) Eu văd analizele în presă, acum, tot felul de calcule... Pentru mine nu mai există membri USR şi membri PLUS. Suntem colegi. Noi am făcut patru campanii electorale împreună, cu colegi din fostul USR şi din fostul PLUS. Eu nu candidez pentru foştii colegi din PLUS sau pentru unii din USR. Eu am candidat pentru a contribui la consolidarea acestui partid", a arătat el într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului.

Pe de altă parte, Cioloş a apreciat că în cadrul turului al doilea al alegerilor, "jocul e deschis", având în vedere că rezultatul este unul "strâns".

"După acest prim tur, vom avea un al doilea tur. Jocul e deschis din punctul meu de vedere. Orice se poate întâmpla între cei doi candidaţi care au rămas în cursă, Dan Barna şi cu mine. E un rezultat strâns, dar dincolo de acest rezultat, ce mi se pare important de remarcat este prezenţa masivă la vot. Eu, personal, am fost foarte plăcut surprins să văd mobilizarea colegilor din partid pentru a participa la vot. Este primul vot comun după fuziune şi asta arată că membrii de partid au în continuare încredere în ceea ce se întâmplă în acest partid. Ne dau credit prin votul lor şi acesta e bunul cel mai de preţ al USR PLUS", a spus el.

Copreşedintele USR PLUS şi-a exprimat speranţa ca în turul al doilea să fie menţinută aceeaşi atmosferă a competiţiei, iar în urma alegerilor, USR PLUS să fie "consolidat".

"Competiţia este deschisă şi pentru mine mult mai important decât această competiţie este faptul că demonstrăm un proces democratic în USR PLUS, pentru că am avut ocazia să vedem în aceste ultime săptămâni ce înseamnă competiţie politică la alte partide. Am căutat decenţă, bun simţ, onestitate în acest proces. Sper ca şi pentru turul doi să rămânem în aceeaşi atmosferă. Vom avea în continuare dezbateri, întâlniri cu colegii. Important este ca după acest proces - indiferent de rezultat - USR PLUS să iasă întărit, să iasă consolidat şi să ne pregătim pentru ca în următoarele luni, în următorii ani să putem livra cât mai mult din ce am promis în campania electorală", a declarat el.

Cioloş îşi doreşte după congresul USR PLUS "să se estompeze" tot mai mult "limitarea artificială" între foştii membri USR şi PLUS. El a atras atenţia asupra faptului că mai există aproximativ 10.000 de membri de partid care nu au votat în primul tur şi a menţionat că va avea în continuare întâlniri cu membrii USR PLUS şi că va exista cel puţin o dezbatere cu contracandidatul său, Dan Barna.

"Irineu Darău a venit cu nişte idei despre ce anume ar trebui să evolueze în partid şi vom discuta şi despre lucrurile acestea", a spus el.

Copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna merg în turul doi al alegerilor pentru şefia partidului. În urma primului tur, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna a întrunit 14.404 voturi (43,9%), Irineu Darău are 3.300 de voturi (10,1%).

Din 44.114 membri cu drept de vot, au votat 32.815 (74,4%).

Membrii USR PLUS au avut posibilitatea să-şi exprime pe parcursul ultimei săptămâni, prin vot online, opţiunea în ce priveşte noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de congresul USR PLUS, care va avea loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti. AGERPRES