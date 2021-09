Anul acesta, ea a mers la concerte prin toată țara, a fost implicată în tot felul de proiecte și a muncit zi de zi. Acum, este nevoită să ia o pauză, nu pentru că și-ar dori lucrul acesta, ci pentru că este nevoită să stea în izolare până se vindecă. Acum puțin timp, Theo Rose le-a vorbit fanilor săi de pe Instagram despre situația în care se află, spunând clar că nu s-a vaccinat împotriva temutului virus.

În urmă cu doar câteva zile, Theo Rose a răcit puternic. Frumoasa artistă spera că nu este vorba despre coronavirus, dar având în vedere că ar fi urmat alte două săptămâni pline de concerte, nu și-ar fi dorit să fie iresponsabilă și să îi îmbolnăvească și pe alții, așa că s-a testat de mai multe ori, iar ultimul său test a ieșit pozitiv.

„M-am hotărât să vă vorbesc, să vedeți că sunt ok. Sunt întreagă. Nu sunt la spital. Nu mă simt foarte rău. Sunt norocoasă. Nu e o formă gravă.Sunt fomfăită pe nas, mă doare în gât. În astea două zile am transpirat întruna. Nici n-am stat să zac, vă spun sincer. M-am băgat în cadă, mi-am făcut băi fierbinți. M-am frecat cu carmol. Numai așa am ținut-o, am dormit întruna. Mi-am făcut aerosolii mei cu dexametazonă, am luat paracetamol”, a povestit Theo Rose, pe Story.