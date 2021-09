Face Oana Roman ce face și intră din nou în atenția presei și a publicului său. Partenera de viață a lui Marius Elisei a pornit un real scandal, pe internet, cu hairstylist-ul Bassam Dabbas. Cea care a deschis subiectul a fost chiar fiica lui Petre Roman. I-a trimis bărbatului un mesaj dur, la care el nu s-a putut abține să nu reacționeze în vreun fel.

Hairstylist-ul i-a dat imediat replica rivalei sale și i-a transmis că nu este frumos din partea ei să îi întoarcă spatele, când se văd prin tot felul de locuri, având în vedere că a apelat cu încredere la serviciile sale. Mai mult de atât Bassam Dabbas a specificat că el doar și-a spus opinia și nu a vrut să deranjeze pe nimeni, iar ea nu ar fi trebuit să se atace așa.

”Bună! Este urât să spui că nu aveam c***e, să îți spun în față, când erai la salon îți doreai să te coafez și nu aveam locuri, acum când mă vezi la evenimente, mi te întorci cu spatele? Nu am comentat nimic personal de tine, cum ai făcut tu acum la adresa ta, dată te uiți, am comentat strict de asocierea cromatică nefericită pe care au făcut-o stiliștii tăi. Nu te-am rugat în viața mea să mă postezi tu pe mine , și te cunosc de când aveam eu 7000 și tu 10.000 de urmăritori. Pe tine te apreciez, dar am comentat de harababura care se află pe tine acum… efectiv mi-am spus părerea, fără să deranjez pe nimeni și să știi încă o dată, repet, este urât să te coafez de atâtea ori și când mă vezi să te întorci cu spatele la mine. Îți cunosc și trecutul, știu și că familia ta e foarte educată, nu ma așteptam să primesc asemenea mesaj din partea ta. Dacă erai tu împăcată cu look-ul tău, nu te atacai așa”, a venit răspunsul din partea lui.

După toate acestea, Oana Roman l-a blocat pe hairstylist pe social media, iar el a comentat și acest aspect, fiind absolut convins că ea are un alt cont de pe care i-ar urmări activitatea. A rugat-o să închidă subiectul, pentru că are dreptate în tot ceea ce a declarat și, de asemenea, dovezi în acest sens.

”După ce și-a aruncat frustărirle, fără drept de replică, mi-a dat block, îmi amintește de grădiniță. Sunt convins că mă urmărești de pe ceva cont fals, altfel nu vedeai nici story-ul anterior. ”Acum nu mai sunt bun? De ce? Pentru că am plecat și ai pus vorbă să vii la mine la salon și nu a fost loc? Pentru că nu am vrut să fac probleme la celălalt salon? Hai să închidem subiectul că eu am dreptate la orice zic eu. Am și dovezi. Te pup, du-te la culcare. Acum nu mai sunt bun”, a mai spus Bassam Dabbas, pe rețelele sociale.