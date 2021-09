Ruxi este una dintre cele mai bune concurente de la Bravo, ai stil. Ea a adus în atenția publicului ținute care mai de care mai frumoase și a făcut niște momente ieșite din comun. În ediția de sâmbătă seara, a venit în platoul emisiunii de la Kanal D cu un șarpe, de care toată lumea s-a speriat. Jurații nu au apreciat ținuta, iar ea este de părere că ei nu au înțeles ce mesaj a vrut ea să transmită.

Concurenta de la Bravo, ai stil a fost distrusă de nota pe care a primit-o de la Tibi Clenci și a mărturisit, în culise, că ea simte că el nu o are la suflet deloc și nu se referă doar la momentul cu pricina. Bruneta și-a susținut părerile până în pânzele albe și chiar consideră că nu merita asemenea note. A fost vizibil descurajarată de cele întâmplate, dar nu mai poate da timpul înapoi să repare ceva.

„Am dat-o in bara la ultima Gala, dar in acelasi timp nu mi-au inteles ideea povestii si ce am vrut sa fac! Nu zic ca n-am dat-o in bara! Am dat-o in bara! Dar simt ca nu mi s-a inteles povestea! Si nu s-a apreciat momentul artistitc! Nota 1 adica...Wow!(...) 1 a dat Tibi! Nu, eu chiar cred ca... mi se pare ca nu ma place! Adica nu doar acum am simtit asta si cand imi da note mari mi se pare ca nu ma place! Jur!", a declarat Ruxi, în cadrul emisiunii de la Kanal D.