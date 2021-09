Fostul Faimos nu s-a simțit prea bine săptămâna trecută. Avea stări de amețeală și febră, dar nu a crezut că este COVID-19. Duminică dimineață, tânărul a decis să își pună pulsoximetrul pe deget, pentru a vedea care este saturația de oxigen pe care o avea. Când a remarcat că este 83%-84% s-a speriat extrem de tare și le-a cerut sfatul unor prieteni, care i-au sugerat să meargă la spital, moment în care a și apelat numărul de urgență, 112.

Ambulanța s-a prezentat la fața locului în doar câteva minute, iar el a fost transportat de urgență la spital. Medicii i-au luat și ei saturația, care era în regulă la momentul respectiv. Ajuns la spital, fostul Faimos a făcut o serie de analize, radiografii, iar asisentele i-au zis că va trebui să se interneze, dar după ce au venit rezultatele finale, și-au dat seama că nu era într-o stare gravă și l-au externat.

„Duminică dimineața m-am simțit cel mai rău de când am COVID. Stări de amețeală, febră, mă simțeam foarte slăbit, așa că mi-am pus Pulsoximetrul pe deget să văd ce saturație de oxigen am. Bineînțeles că era 83%-84%. În momentul ăla am vorbit cu niște prieteni mai pricepuți și mi-au spus să sun de urgență la 112 să vină o salvare după mine să mă ducă la spital. Au venit băieții (n.r. echipajul medical) în 10-15 minute, mi-au luat și ei saturația, care era ok în momentul ăla (peste 98%), dar au zis totuși să mă ducă la spital pentru niște investigații.(...) Mi-am făcut analizele, radiografii, EKG, toate, toate. Asistentele de acolo mi-au zis că o să fie nevoie să mă internez, asta înainte să vină rezultatele finale. În cele din urmă, au venit rezultatele care au arătat bine și au zis că pot să plec liniștit acasă. La ora 19:00 mi-au adus foaia de externare pe care am completat-o și am semnat-o, urmând să aștept o ambulanță să mă ia să mă ducă acasă”, a povestit Cucu, pe Instagram.