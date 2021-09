Toată lumea știe că Alex Bodi este putred de bogat și că nu se uită la bani, când vine vorba despre mofturile sale. Deși în momentul de față cardurile îi sunt blocate din cauza problemelor pe care le are cu legea, el dă sume mari de bani doar pentru a lua masa în oraș sau pentru cheltuielile pe care vrea să le facă.

La început nu a vrut să de această informație, intrebat fiind câți bani cheltuiește în fiecare zi din viața sa, pentru a nu se intepreta în niciun fel, dar mai apoi a mărturisit. Totul depinde de locurile în care merge, dacă face sau nu nu cumpărături sau dacă stă acasă. El nu are nici cea mai mică idee ce bani intră acum în conturile sale, având în vedere că acestea îi sunt blocate. Înacasează mulți bani de la firme sau de la imobilele pe care le are în chirie, iar zilnic dă în jur de 500-1000 de euro pe tot felul de lucruri.

„Nu țin evidența, pentru că zilele diferă, zonele și țările diferă. Nici nu vreau să mă pronunț, să nu sune cumva…Depinde, pentru că eu îmi petrec timpul acasă, mănânc în oraș, merg la cumpărături.

În momentul de față, eu am toate conturile blocate, din cauza arestării mele. Deci, eu nu știu ce bani îmi intră în conturi, pentru că nu se poate. Am de încasat de pe urma unor chirii, firmele. Cheltuiesc pe zi 500-1000 de euro, depinde când ieș, depinde de zi, dacă e weekend. Nu țin evidența, dar se cheltuie banul. Se duc 30-40.000 de euro pe lună, cu ce am de plătit, cu una alta”, a declarat Alex Bodi, în emisiunea lui Denise Rifai.

