Recent, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost invitat în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, unde a fost pus în cele mai ciudate situații. Moderatoarea l-a întrebat pe omul de afaceri de ce anume o bătea pe Bianca Drăgușanu, iar răspunsul său nu a fost tocmai cel la care se așteptau fanii. Mulți au sărit în apărarea Biancăi spunând că nicio femeie nu merită să fie tratată așa de un bărbat, nici măcar ea.

Întrebat care este motivul pentru care o snopea în bătaie pe fosta sa parteneră de viață, el a specificat faptul că de fiecare dată era provocat și de aceea ajungea să facă astfel de gesturi pentruc care, la momentul actual, nu are niciun fel de scuză. Alex Bodi a zis, de asemenea, că și ea sărea la bătaie, iar el nu putea să o menajeze.

„În primul rând cred că nu am nicio scuză. Să compar forța unui bărbat de 110 kilograme. Dar să dau eu într-o femeie trebuie să existe o sumedenie de provocări. Pentru că un om calm, la locul lui, un om care nu-și dorește scandal sau violență, trebuie să fie provocat ca să recurgă la așa ceva. Majoritatea episoadelor noastre de ceartă au fost din cauza geloziei. E adevărat că și ea sărea la bătaie, iar eu nu aveam cum o menajez. Când tu ca femeie nu simți să mă tratezi ca pe un bărbat și vrei să te comporți cu mine de la egal la egal, eu încercam să te opresc. În rest, nu am făcut nicio pasiune să dau în ea, Doamne ferește.”, i-a povestit Alex Bodi lui Denise Rifai.

Afaceristul s-a descris ca fiind un om calm, la locul lui și care nu își dorește să fie violent sau să iimplice în scandaluri, dar pentru că nu i s-a dat de ales, a procedat greșit. Cele mai multe dintre certurile pe care Bodi și Bianca Drăgușanu le aveau se iscau din cauza gelozie, iar e recunoscut că nu făcuse o pasiune din a o lovi, dar fiind provocat s-a lăsat prins în capcană și a bătut-o.

„Am avut cred că două episoade violente între noi, pentru că ea mă lovea prima, mă înjura. Repet, nu există scuză, eu nu am avut alte antecedente cu alte persoane. Referitor la spune mama dânsei, mă certam cu Bianca și ea a chemat Poliția, dar Poliția a venit degeaba. Au constatat că nu există agresiunea, pentru că eu pe mama Biancăi nu am atins-o niciodată. Am avut un schimb de replici, e adevărat, dar sub nicio formă nu am făcut scandal în fața fiicei ei. Eu sunt tată și nu aș face așa ceva, ba chiar Sofia mă iubea”, a mai declarat afaceristul.