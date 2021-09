După ce au văzut-o pentru prima dată la TV, oamenii au ajuns să se întrebe cine este ea cu adevărat și cu ce anume se ocupă în viața de zi cu. Ei bine, vă spunem noi. Pe lângă faptul că este sora Lidiei Buble, ceea ce nu mai e un secret pentru nimeni, concurenta de la Asia Express este make-up artist și se descurcă de minune. Ea locuiește în Austria, alături de familia sa și are doi copii superbi la care s-a gândit tot timpul cât a fost plecată în Asia, Isaiah și Isaac.

Nu este obișnuită să stea în fața camerelor de filmat precum sora ei, Lidia Buble, dar cu toate acestea a acceptat să o însoțească pe aceasta în aventura vieții lor. Frumoasa mămică a simțit că nu mai poate încă din prima zi, iar căutarea de cazare i-a dat bătăi, pentru că nu se aștepta să fie chiar atât de greu.

"Nu se pupă nimic cu nimic, ce ne-am gândit noi acasă cu ce am găsit aici când am venit. Ne-am gândit că găsim transport imediat, a fost problema cu COVID-19, abia că ne-au luat. Cazare am căutat aproape 4 ore și abia am ajuns la familia asta, unde sunt mulți membrii, 5 copii și părinții.", a spus Estera Buble, în ediția de seara trecută.