Vedetele au fost invitate într-un platou de televiziune și au vorbit despre situațiile care i-au pus în dificultate, în Republica Dominicană, dar și despre relația lor. Aceștia au fost foarte, foarte sincer, dar nu s-au putut abține să nu se ia la ceartă, în direct, făcând deliciul celor care îi urmăresc încă de pe vremea când erau concurenți la Survivor România.

În cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”, foștii Războinici au vorbit mai ales despre momentul în care Albert ar fi pupat-o pe frumoasa lui colegă în somn.

„Eu am fost de acord cu tine și că mi-ai șoptit la ureche și că ne-am pupat pe obraz. Tu spui într-un interviu că dormea, era frumoasă și am pupat-o. Eu după ce am ajuns acasă am început să mă întreb dacă a fost așa”, i-a zis Maria lui Albert.

După ce Maria Chițu i-a reproșat acestuia faptul că a declarat în urma celor întâmplate că ea dormea, era frumoasă și a pupat-o, deși în fața colegilor a mărturisit altceva, Albert a simțit nevoia să se apare spunând că i se pare că lungesc prea mult povestea și că are și un video cu ajutorul căruia poate demonstra că tot ceea ce a zis este adevărat.

„În momentul în care eu am văzut pozele, ulterior după ce m-am luat de el și m-am supărat, am vorbit cu el și mi-a explicat că era seara în care am vorbit în șoaptă pentru că ceilalți dormeau. După ce am ajuns acasă, susținătorii mi-au trimis niște videoclipuri. Nu știu dacă a fost tăiat cumva, dar i-am zis că îl cred, însă acasă am avut ușoare îndoieli. Asta mă supără pe mine, că tu crezi că eu fac lucrul ăsta ca să mă disrez. Tu dacă îmi spui 100% că a fost așa, eu te cred. Nu mă interesează dacă m-ai pupat sau nu, Albert. Eu n-am văzut niciodată video (...) Eu am ținut la tine și pot să zic că încă țin la tine. Cum poți să spui că m-am aliat cu Adelina? Nu înțeleg logica”, a mai zis Maria Chițu.