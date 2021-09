Începând de astăzi, 18 septembrie 2021, îndrăgita emisiune va fi pe micile ecrane, spre bucuria fanilor care au așteptat cu sufletul la gură acest lucru. În plus, aceasta va putea fi urmărită pe 19, 20, 21 și 22 septembrie în prima săptămână, de la 20:30. Cei care participă anul acesta sunt Connect-R și Shift, Lidia Buble și Estera, Cosmin Natanticu și Eliza, Adriana Trandafir și Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Cele nouă perechi de concurenți vor fi nevoite să supraviețuiască, așa cum pot, cu doar 1 euro pe zi. Vor fi nevoiți, de asemenea, să facă autostopul, pentru a ajunge la punctele de întâlnire date de Irina Fodor, noua prezentatoare Asia Express, dar și să își caute singure un loc care să rămână peste noapte. Situațiile în care au fost puși aceștia sunt unele destul de complicate, iar Mihai Petre a oferit chiar și niște detalii în acest sens.

”Eu sunt sigur că suntem o echipă puternică, de aia merg în Asia Express, ca să văd cât mă ține și dacă suntem cu picioarele pe pământ. Asia Express e viața comprimată la maximum. Trăiești într-o zi cât alții în zece.Practic, câștigul nostru este că vom trăi din nou. Nu e prima dată când pe mine mă lovește realitatea dur. Noi avem ceva experiență cu anduranța asta și eu sper că încă o mai avem. Știm că trebuie să facem autostopul, știm că trebuie să dormim în condiții foarte nasoale. Cel mai nasol era să stăm într-o clădire părăsită fără electricitate, fără încălzire. Am dormit și la cort, am dormit și pe barcă, am dormit în frig, în grote, dormi oriunde, n-ai ce face, deja am început să sar în pat noaptea, o să am o cădere psihică 100%. Nu mai suport să mă milogesc, suntem ca ultimii câini. Cât de greu se poate atât primești. Mă gândesc la un psiholog bun pentru când ne întoarcem”, a declarat Mihai Petre, în jurnal de Asia.