Până ediția trecută, nimeni nu a știut exact ce anume s-a petrecut, de fapt, între cele două, mai puțin cele care le știu de la vremea aceea. După ce a defilat, actuala parteneră de viață a lui George Burcea a vrut, într-un fel sau altul, să lămurească situația dintre ea și colega sa, dar nu i-a ieșit prea bine. Cuvintele sale au fost interpretate de către cei de acasă și un val de hate s-a revărsat asupra sa, pe social media.

„Nu am absolut nimic de ascuns. Am avut o relatie cu un baiat care se intampla sa fie unul dintre prietenii buni ai lui Rux. A fost o relatie in care m-am imprietenit cu Ruxi, avem foarte multe amintiri, povesti, vacante impreuna, tot felul de momente frumoase sau mai putin frumoase. Relatia a luat sfarsit si amicitia dintre mine si Ruxi a luat sfarsit. Nu am nicio problema cu Ruxi, sper ca nici ea. Daca exista o alta problema, mi-as dori din tot sufletul sa o discutam acum si apoi sa incheiem de tot subiectul sa nu mai fie cazul sa aruncam sageti aiurea”, a declarat Viviana Sposub, în cadrul emisiunii de la Kanal D.