Manelistul și-a dat ultima suflare ieri, sub privirile medicilor lăsând în urmă o durere imensă. Fiul lui a confirmat zilele acestea faptul că părintele lui este internat și că el însuși a decis să îl ducă la spital. Ionuț Cercel a trăit, de asemenea, cu speranța că tatăl lui fiind un om puternic se va repune pe picioare, dar nu a fost așa. Prietenii lui din lumea manelelor sunt în stare de șoc și nu le vine să creadă că un am atât de bun și de frumos la suflet s-a stins atât de repede.

Sorinel Puștiu este și el devastat de moartea bunului său prieten. Acesta a oferit câteva declarații și a mărturisit care a fost ultima conversație pe care a avut-o cu regretatul manelist. Se pare că ei vorbiseră ultima dată, în urmă cu mai bine de o lună, iar recent el a stat de vorbă doar cu copiii săi, care i-au confirmat că starea artistului nu era una bună.

„Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a mai zis Sorinel Puștiu, pentru un post de televiziune, potrivit aceleiași surse.