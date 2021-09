Fanii, familia și cei care l-au cunoscut personal sunt acum în stare de șoc. Celebrul manelist a fost timp de mai multe zile intubat și toată lumea s-a rugat pentru el și a sperat că se va repune pe picioare, dar din nefericire, a pierdut lupta cu viața. Imediat după moartea acestuia, colegii lui de breaslă și-au exprimat regretul în ceea ce privește pierderea artistului fie pe rețelele sociale, fie în interviurile pe care le-au acordat.

Tzancă Uraganu este unul dintre maneliștii care au reușit să îl cunoască pe Petrică Cercel. Acesta nu își poate reveni din șoc, după ce a aflat că prietenul lui nu mai este printre noi. I-a fost extrem de greu să discute despre acest subiect sensibil, fiind de părere că era un foarte bun care nu merita să i se întâmple așa ceva. Au făcut atât de multe piese frumoase împreună, iar acum se pregătește pentru înmormântarea lui și încă nu îi vine să creadă tot ceea ce se întâmplă.

„Crede-mă că abia mai pot să vorbesc...Acum 5 minute am aflat, chiar nu am cuvinte să vă mai spun, ne-a lăsat fără cuvinte. Este un șoc foarte mare, acest om nu merita așa ceva, era un om foarte bun, în primul rând mare muzicand, am făcut atâtea hit-uri, atâtea melodii frumoase(...) Eu în momentul de față sunt foarte, foarte șocat, nu-mi vine să cred ceea ce se întâmplă”, a declarat Tzancă Uraganu, potrivit celor de la wowbiz.ro.