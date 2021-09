Mii de copii îi urmăresc, le știu piesele și au mers la concertele lor, dar a venit vremea ca proiectul care a avut atât de mult succes, 5GANG, să ajungă la final. Aceștia vor susține ultimul lor concert pe data 19 seoptembrie, iar în luna decembrie va apărea chiar și un film în care ei vor juca rolurile principale. Selly se bucură enorm că au pornit de la nimic și au ajuns atât de sus, dar fanii nu au luat prea bine vestea.

”Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături, a fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a spus Selly pe scenă, potrvit cancan.ro.