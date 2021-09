Nici măcar Cătălin Botezatu nu s-a putut abține să nu comenteze despre îmbrăcămintea lor. Despre rochia Simonei Halep a mărturisiit că este una foarte frumoasă care deși pare simplă, este una foarte rafinată și, de asemenea, extrem de elegantă. Creatorul de mpdă a ținut să mai precizeze că și culorile au fost alese foarte bine, pentru că reușesc să îi pună în evidență atât tenul, cât și părul.

Botezatu a fost foarte încântat și de combinația de voaluri din partea de jos și dantela din bumbac, care îi dau un volum aparte. Consideră că și coafura Simonei Halep este una rafinată, simplă, pe care a ales-o cu mare atenție. Nici despre machiajul său nu a avut nimic rău de comentat.

Despre Toni Iuruc nu a avut atât de multe lucruri bune de zis, dar nici nu l-a desființat. Crede despre ei că arată foarte bine împreună, dar că având în vedere ținuta simplă a Simonei, el ar fi trebuit să renunțe la cravată și să își deschidă un nasture sau doi la cămașă.

“Costumul este unul… OK, de culoare închisă! Poate aș fi umblat puțin la pantaloni, nu i-aș fi lăsat să cadă atât de mult, să facă acele cute pe pantof. În general, pantalonul se poartă foarte apropiat de gambă. Bine, acolo unde este cazul, dar în nici un caz să facă astfel de cute. Aș fi umblat puțin și la modelul pantofului, dar per general sunt OK ca pereche. Dar, dacă stau bine să mă gândesc, având în vedere să Simona a optat pentru o ținută atât de simplă, el putea să renunțe la cravată și să deschidă un nasture sau chiar doi la cămașă. Evident, a ales varianta elegantă, ceea ce nu este rău deloc!”, a mai declarat Cătălin Botezatu.