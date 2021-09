Sora lui Culiță Sterp a născut în luna mai a acestui an, pentru prima dată. Întreaga familie s-a bucurat că micuța Carla a fost sănătoasă și a primit nota 10 la naștere. La vremea aceea, unchiul era plecat în Republica Dominicană și a făcut cunoștință cu nepoțica sa, după ce a părăsit emisiunea Survivor România.

Recent, Ileana Sterp le-a făcut admiratorilor câteva dezvăluiri despre cea mică. Se pare că au trecut împreună prin clipe dureroase, după ce fiica ei s-a vaccinat. Vedetei îi venea să plângă de mila ei. Deși a născut acum puțin timp, sora concurentului de la Survivor România nu a renunțat la serviciu, chiar dacă nu mai poate lucra atât de multe ori ca înainte, deoarece i se face dor de fiica sa când lipsește pentru câteva ore.

„Salutare! Cum vă merge ziua? Noi am avut o noapte mai grea. Carla nu prea a dormit și de dimineață am fost la vaccin. Dureros pentru ea și pentru mine, că îmi venea să plâng de mila ei. Am trecut cu bine, iar acum este cu soacra mea. Am fost la salon, am avut de tuns. Am mai fost al slaon din când în când, adică aproape zilnic. Nu pot mai mult de câteva ore. Mă grăbesc să ajung la fetița mea, frumoasa mea. Mi se face dor de ea când lipsesc câteva ore”, a mărturisit Ileana Sterp, pe Instagram.