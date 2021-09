Nici Gabriela Prisăcariu, nici Dani Oțil nu și-au ținut fanii pe jar și au postat deja primele imagini cu fiul lor, mândri nevoie mare de minunea pe care o au. Cei doi au numărat zilele până când au devenit părinți, iar acum sunt gata să se ocupe de creșterea și educarea lor. În postarea pe care moderatorul TV a făcut-o pe Instagram, i-a scris băiețelului său niște cuvinte atât de frumoase, încât admiratorii au rămas muți de uimire.

Astăzi, Gabriela Prisăcariu a vorbit pentru prima dată despre momentul nașterii, cu puțin timp înainte de a fi externată din spital. Fostul model a profitat de faptul că micuțul era la ultimul control și le-a transmis urmăritorilor un mesaj prin intermediul cărora le-a promis că le va povesti cum a decurs toată nașterea. Ceea ce nu vrea să explice este motivul pentru care a făcut cezariană, pentru că foarte multă lume o întreabă, considerând că sunt niște lucruri intime despre care nu poate vorbi oricum.

"Profit de faptul că bebe e la ultimul control plecat. Astăzi ne externăm. Abia așteptăm! Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10.30, prin cezariană, nu stau să explic ce și de ce nu am născut natural, sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos", a spus Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.