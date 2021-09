Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” este una dintre cele mai apreciate și urmărite de la noi, pentru că îi pune față în față pe invitați cu cele mai grele și discutate subiecte din viața lor. Aceștia nu pot evita să ofere un răspuns, iar când a venit vorba despre sexualitatea sa, creatorul de modă a fost cât se poate de sincer, așa cum este de fiecare dată. Bote a fost întrebat dacă este sau nu bisexual, iar răspunsul său a fost categoric nu.

Cătălin Botezatu este de părere că toate zvonurile legate de orientarea lui sexuală sunt doar niște aberații. Mai mult de atât, consideră că nimeni ar trebui să justifice de ce are anumite preferințe. Bote a mărturisit că, în cazul femeilor, lucrurile sunt prefect normale, dar când vine vorba de bărbați se schimbă foaia și mulți nu recunosc faptul că sunt bisexuali sau gay, pentru că socitatea în care trăim nu este pregătită pentru aceste lucruri.

„Nu sunt. De ce ar trebui să mă justific? De ce să spună o femeie sau un bărbat dacă e bisexual sau nu? Femeile au voie să spună, că e ok. La bărbați nu. În cazul meu, nu. Sunt foarte mulți bărbați care nu-și asumă sexualitatea, pentru că nu avem o societate pregătită pentru așa ceva. Dacă oamenii vor să-mi anihileze trecutul amoros, cu zeci de femei, din invidie sau din frustrări, asta e altceva, dar nu pot spune că sunt bisexual sau altfel dintr-odată, dacă ani și ani de zile totul a fost deschis. Nu am cum să mă justific în fața unei astfel de afirmații, unei prostii. Niciodată. Oamenii sunt limitați. Am foarte mulți prieteni bisexuali sau gay acre sunt importanți în societatea în care trăiesc. Sunt niște oameni normali, de ce sa-i catalogăm drept paria. Este o lipsă de educației a acestui popor balcanic”, a spus Cătălin Botezatu, în emisiunea lui Denise Rifai.