„Nu, niciodată, dar am fost la câțiva pași distanță de un cuțit și de a fi omorât de unul care era arestat acolo, probabil și cu niște boli mintale. Din dorința de a sta departe de acești oameni, toată ziua ocupam terenul de tenis și cine își dorea să joace, să aibă un partener, juca tenis cu mine. La un moment dat, acestui individ i s-a pus pata pe mine. Mi-a spus că am monopolizat terenul de tenis, deși eu stăteam acolo doar să nu mă duc în altă parte, și a venit cu un cuțit către mine și a vrut să mă omoare. Am avut noroc că ceilalți oameni încarcerați de lângă terenul de tenis au sărit să mă ajute, pentru că obișnuiam să le fac diverse favoruri”, a povestit Cătălin Botezatu, invitat fiind în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.