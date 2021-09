Zanni alături de prietenul său, Sebastian Chitoșcă au mers în platoul emisiunii Ștafeta Mixtă, unde au dat cărțile pe față și i-au de gol pe cei alături de care au petrecut luni bune. Cei doi au fost extrem de dezamăgiți de vedetele despre care, inițial, nu aveau o părere chiar atât de proastă. O parte dintre cei care au făcut parte din echipa roșie a fost luată la rost, iar cuvintele dure la adresa lor nu au încetat să apară.

Nici Sebastian Chitoșcă, nic Zanni, nu au dat vreun nume, dar au ținut să menționeze că nu le-a convenit deloc faptul că ei luptau din greu să aducă puncte, iar altora nici măcar nu le păsa. În plus, câștigătorul Survivor a declarat că unii au câștigat bani în Republica Dominicană, pentru că el și Sebastian au depus eforturi considerabile, nu pentru că i-ar fi meritat. L-a deranjat mai ales că nimeni nu a mers să îi mulțumescă pentru tot ceea ce a făcut pentru ei.

„Ei au câștigat bănuții ăia datorită nouă. Să mor eu dacă a zis vreunul mulțumesc că v-ați rupt picioarele. Eu încă fac fizioterapie în fiecare zi și nu-mi trece piciorul. Am luat la antibiotice de la infecțiile de pe acolo.. Pentru cine? Pentru lătrăii aștia, care nu au fost în stare să zică un mulțumesc. Oameni care fac 40 de ani, oameni care puteau să îmi fie bunici. Mi-am rupt picioarele și sănătatea acolo pentru ei. Toți spuneau că ajungem acasă și suntem prieteni acasă. Nici ei nu au uitat, nici eu nu am uitat.”, a declarat Zanni pentru wowbiz.ro.

Sebastian nu a fost nici el prea încântat de situație și i-a dat dreptate lui Zannidache spunându-și la rândul său oful, în fața celor de acasă.

„Cred că dacă nu eram cu Zanidache, Cosmin, Jador, Culiță, dar mai mult mă refer la mine și la el, fiindcă noi am rămas până la final. Eu nu am auzit aprecierea asta de la niciun alt coleg, să spună că buni,răi, cum vă considerăm, dar cu ajutorul vostru, unii dintre noi au ajuns până aici și încâ suntem aici. Asta nu am auzit-o niciodată”, a declarat, pentru aceeași sursă, Sebastian Chitoșcă.