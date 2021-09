Daniel Pavel este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, având mii de fani în întreaga țară. Aceștia îl apreciază enorm și nu și-ar putea imaginia emisiunea Survivor România fără el. Internauții i-au transmis o mulțime de mesaje, încă de la primele ore ale zilei, dar nici foștii concurenți nu s-au lăsat mai prejos și i-au făcut cele mai frumoase urări celui pe care l-au numit domnul Dan.

„Simt că am ars niște etape, dar sufletul e acolo tânăr. Miraculos, chiar cred că suntem miracole, bunul meu tată îmi aducea aminte ce povești spuneam copil fiind. Le mai înfloream. Aș spune în continuare povești pe toate căile pe care le avem de social media. Aș aduce poveștile cum am făcut-o din Dominicană. Asta am făcut și am și continuat să fac”, a spus Daniel Pavel, la Teo Show.