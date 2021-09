La nunta lor au luat parte cei mai importanți oameni din viața lor, prieteni și familie, iar Adela Popescu regretă și acum faptul că nu au fost lângă ea, pentru că nu le-a invitat, două persoane importante. Din nefericire, nu poate da timpul înapoi să mai regrete greșeala pe care a făcut-o și va trăi cu această vină pentru tot restul vieții sale.

„Am avut în total 60 de oameni, cu tot cu staff. Cred că nunțile acum s-au schimbat și nu se mai fac așa mari și cu fast. Eu am avut numai prietenii buni alături și familia. Am și acum două persoane în minte pe care regret că nu le-am invitat”, a declarat Adela Popescu, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea.

Povestea lor de iubire este una despre care s-a scris extrem de mult în ultimii ani, dar foarte puțini fani de-ai lor au idee cum a fost cerută prezentatoarea de la Vorbește Lumea în căsătorie de către partenerul ei de viață, Rdu Vâlcan. Acesta își făcuse un scenariu clar și știa cum ar vrea să decurgă lucrurile, dar nimic nu s-a petrecut după cum a plănuit. Cel mai important lucru pentru el a fost faptul că vedeta a acceptat să fie soția lui și nimic mai mult.

”Chiar dacă ne comportam, trăiam, conviețuiam asemenea celor căsătoriți, simțeam că trebuia să vină și acel moment, firesc. Mi-am făcut un scenariu, protagonist – eu. Plănuisem o cerere superbă, ca-n filme, dar am jucat atât de prost… Publicul – ea, a anticipat imediat, dar m-a lăsat să mă consum. Ardea de nerăbdare să trecem odată podul ala de la Ruse, Bulgaria, să ne așezăm la masa din restaurantul ăla în care am avut prima noastră cină romantică și să zică DA. Restaurantul nu mai există, am găsit altul, dar răspunsul a fost pe loc și DA.”, a declarat Radu Vâlcan, potrivit viva.ro.