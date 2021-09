Moartea lui a lăsat în urmă o durere imensă, mai ales în rândul oamenilor care l-au cunoscut cât timp a fost în viață. Una dintre persoanele care regretă faptul că sportivul nu mai este printre noi este chiar Oana Roman, cea care a avut privilejul să îl întâlnească. Este recunoscătoare pentru faptul că l-a cunoscut destul de bine pe regretatul sportiv care, după părerea sa, a fost un om în adevăratul sens al cuvântului.

Partenera de viață a lui Mariul Elisei a mărturisit că nu a cunoscut în întreaga sa viață un om mai smerit și mai bun decât Ivan Patzaichin. Era un om simplu, un om care nu se lăuda niciodată cu reușitele sale. Fiica lui Petre Roman crede despre marele canoist că era un om care nu trebuia să demonstreze nimic și pe care l-a apreciat enorm. Nici acum, vedeta nu își poate reveni din șocul pe care l-a avut când a aflat de moartea sa.

„Unul din privilegiile vieții mele, poate cel mai important, este ca am avut șansa să cunosc îndeaproape oameni mari. Oameni speciali, legende vii! L-am cunoscut destul de bine pe Ivan și sunt recunoscătoare pentru acest dar pe care mi l a oferit viata. Ivan a fost OM , cu majuscule, printre putinii numărați pe degete pe care i am cunoscut în viata asta.

Apanajul oamenilor mari este smerenia ! Nu am cunoscut om mai smerit și mai bun ca Ivan. Era din cei aleși, din cei cu care s a plămadit bunătatea omenirii. Era fără îndoială bun, simplu în complexitatea lui, ales nu doar pt harul nemărginit pe care l a avut dar și pentru ca emana smerenie și parcă plutea deasupra noastră. Nu vorbea niciodată despre el, nu se lauda , nu și etala meritele pentru ca ele erau toate evidente pentru oricine! Și el știa asta. Nu avea nevoie sa mai demonstreze nimic. Nu știu alt om despre care nimeni vreodată sa nu fi spus un cuvânt nepotrivit. El era din acei putini oameni datorita cărora umanitatea asta nu se prăbușește și reușește sa supraviețuiască! A plecat discret la fel cum a trăit. Îmi aduc aminte ca mi a spus o data ca se simțea cumva stingher când trecea pe lângă statuia lui. I se părea ca e prea mult și ca intr un fel poate nu o merita din timpul vieții. Atât era de smerit. Deși era probabil singurul care și a meritat cu prisosință statuia. Acum sper ca e la dreapta LUI, sunt sigura ca a plecat în râuri nesfârșite de lumina și cu mulți îngeri care l au ghidat. 🖤", a scris vedeta pe contul ei de Instagram.