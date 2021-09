Totul sa întâmplat pe vremea când ea și Cristina, fosta colegă de trupă, au luat pe drumuri diferite. Frumoasa artistă avea un concert departe de casă și sa luat la bătaie cu un tirist. La vremea aceea, vedeta era doar o copilă, iar bărbatul respectiv era foarte furios și mergea hotărât către ea să o lovească. A fost tratată extrem de urât și a rămas marcată de întâmplare aceeași nefericită.

”Cu foarte mulți ani în urmă, pe când mă despărțesc de Cristina, am plecat la un concert departe și m-am bătut cu un tirist. Urât din partea mea, dar din partea lui și mai urât, pentru că venea super supărat să dea într-o femeie, eu pe atunci o copilă, femeie în devenire. Am amintiri de genul acesta că na, oamenii sunt diferiți și bărbații, uneori, nu tratează ca și când am fi bărbați și vor să se bată cu noi de la egal la egal. Mi se pare stânjenitor, pentru un bărbat, să vrei să dai într-o femeie. Dar se întâmplă. Cred că toți și toate am pățit. Țin minte că m-am lovit. Mă machiasem în genunchi, pentru că mi-a dat cu piciorul ” , a declarat Andreea Bănică, pentru unica.ro .