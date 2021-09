Recent, ea a dat un interviu în care a dat o serie de detalii semnificative despre perioada sarcinii, despre persoana care a aflat pentru prima dată că va aduce pe lume un copil, dar și despre modul în care ar reacționa dacă ea și iubitul ei nu ar mai forma un cuplu. Ea este convinsă de faptul că vor îmbătrâni împreună, dar asta nu înseamnă că ar fi devastată dacă ei ar lua-o pe drumuri diferite.

Viitoarea mămică și-a început declarația prin a sublinia faptul că ea a făcut de fiecare dată ceea ce a dus-o pe ea capul și nu i-a păsat de părerile celorlalți. Când cineva îi spunea că de ce se gândește că o să fie mereu cu Florin, ea îi spunea că de ce nu ar face-o. În plus, ea a menționat că și dacă nu ar mai fi împreună cu el, ea ar fi la fel de fericită. Chiar dacă este nerăbdă

”Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită. Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a spus Nicole Cherry, potrivit wowbiz.ro.