Cei doi îndrăgostiți și-au dorit din tot sufletul lor un copil, iar vestea că frumoasa artistă este gravidă nu l-a luat deloc prin surprindere pe iubitul ei. Mai mult de atât, se pare că ei au planificat totul, iar ea și-a dorit ca fiica sa să se nască într-o anumită zodie și chiar așa a fost. Cu toate acestea, nu Florin a fost cel care a aflat primul că va deveni tată.

"Eu, cumva, aveam ceva simptome dinainte, care mă duceau cu gândul la asta, mai ales că nu a fost nimic întâmplător. Cum am avut primele bănuieli că este posibil să fiu însărcinată, mi-am și făcut un test și, ce să vezi?, în dimineața aceea am aflat că sunt însărcinată. A fost mega amuzant, pentru că cea de-a doua liniuță era extrem de ștearsă. I-am dat doar o poză mamei, fiindcă nu înțelegeam. Zic: 'Testul ăsta face mișto de mine?'. După aceea, mama mi-a zis să-i trimit surorii mele, și sora mea a avut reacția: "OMG, OMG, OMG!!!" încontinuu. Atunci, am zis: "A, e clar!", a povestit Nicole Cherry, pentru viva.ro.