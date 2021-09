Șatena este conștientă că pentru cei mai mulți dintre oamenii care stau zilnic cu ochii pe ea, nu este decât decât o imagine. Vedeta a încercat mereu să se dea alticineva decât era, de fapt, să demonstreze anumite lucruri, pentru că venind de la țară, lumea ar fi putut să o privească într-un alt mod.

Toate acestea nu au avut rezultate, pentru că a dat-o în bară. Acum, ea pare că nu a uitat de unde a plecat și este mândră de locul din care provin și, mai mult de atât, se pare că încă se pricepe să mulge vaca. Crescută fiind de mama și de bunicii ei, a avut o copilărie normală și fericită, iar femeia care ia dat viață a fost un exemplu pentru ea. Cel care nu ia fost alături niciodată și despre care nu are amintește nimic este tatăl său. Avea doi ani, când a plecat și se pare că nu a căutat-o ​​niciodată, deși știu că este o femeie cunoscută în țara noastră.

”Pentru mulți sunt doar o imagine și atât, dar sunt resemnate. Nu încerc să fiu altceva decât o imagine. De fiecare dată am încercat să salvez aparențele pentru că sunt o fată drăguță de la țară. Să mă dau mai deșteaptă decât sunt, să demonstrez că am citit mai multe decât 'Baltagul' de Sadoveanu. A trebuit să demonstreze multe și am dat-o în bară, cum și atunci când au încercat să demonstreze ceva. Dacă eu fac trimitere ca sunt o fată de țară, Instagramul va spune că sunt de la coada vacii. Dar sunt mândră de acest lucru. Nu mi-am pierdut încă dexteritatea de a mulge vaca, încă. Am copilărit la țară, am crescut acolo alături de mama și bunicii mei ” , a mărturisit Christina Ich pentru” Marius Tucă Show ”