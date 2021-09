Prima dată când a început să consume alcool, Ioana Ignat avea doar 15 ani. Era un copil care intrase într-o orchestră, unde cei mai mulți dintre oamenii de acolo aveau peste 30 sau 40 de ani. Se consuma foarte mult alcool la repetiții sau înainte de spectacole, iar cântăreața sa lăsat pradă tentației și ușor, ușor a început să îi placă.

„Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, sunt cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit ”, a declarat artist, potrivit cancan.ro .

A avut o vreme când renunțase de tot la alcool, până într-o seară când, deși a spus că nu va pune băutură în gură, sa lăsat dusă de val și a consumat alcool alături de prietenii săi. Ioana Ignat a avut niște dureri îngrozitoare și odată ajuns acasă nu era în stare de nimic. A ieșit pe balcon și nu a făcut altceva decât să se roage la Dumnezeu să îi ia durerea, că nu se mai atinge de băutură, iar un an așa a procedat.

