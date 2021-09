Viața grea pe care a dus-o a învățat-o să-i pun copilului pe primul loc, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla. Nu își dorește ca Dimi, băiețelul ei, să aibă parte de aceleași greutăți ca și ea, de aceea muncește zilnic pentru binele lui. Actrița la pus mereu pe primul loc și se asigură încă de pe acum că îi va fi bine chiar dacă nu va mai fi în viață, motiv pentru care și-a făcut chiar și testamentul.

Blondina provine dintr-o familie săracă. Pe vremea când era doar cu copil, locuință alături de bunicii din partea tatălui care o punea să muncească și o băteau. Părintele ei sa recăsătorit și a plecat în Italia alături de noua lui familie, lăsând-o pe Simona Hpaciuc singură pe lume.

„Am fost lăsată la părinții ei, în Iași, apoi am fost furată de tatăl meu, fiind dusă la bunicii paterni, în Suceava, unde am crescut până la 16 ani. A fost o copilărie plină de bătăi, plină de muncă, provenită dintr-o familie săracă. Tata sa recăsătorise când eu aveam 6 ani și a plecat cu noua familie în Italia ”, a povestit Simona Hapciuc în cadrul emisiunii„ Mămici de pitici cu lipici ”.

Timp de doi ani, ea a lucrat ca ospătar. Muncea ore în șir și nu i-a fost deloc ușor, apoi a renunțat la job-ul respectiv și s-a apucat de învățat pentru Bac. Mai apoi, a decis să se mute în București, unde venise să studieze actoria, S-a angajat, dar nu avea bani suficienți pentru chirie, astfel că ajunsese să doarmă în Parcul Obor, pentru că verișoara care i-a promis că o va primi la ea nu a mai ajutat-o.