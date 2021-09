Cântăreața în vârstă de 85 de ani și-a speriat serios fanii, după ce a ajuns din nou pe mâna medicilor. Mulți au crezut că nu mai sunt scăpare de date aceasta, dar starea sa este din acest lucru în cea mai bună și a reușit să ofere și niște detalii foarte importante despre ceea ce a pățit. Marina Voica a mărturisit că a făcut o toxiinfecție alimentară, din cauza faptului că a mâncat mai mult decât ar fi trebuit.

În situația respectivă, cântăreața sa văzut nevoită să cheme salvarea și a avut noroc că o doamnă care ia lăsat o impresie foarte bună a reușit să o convingă să meargă la spital, pentru că i s-ar fi putut întâmpla ceva și mai rău de atât . Nu sunt dorește decât să fie sănătoase, dar vârsta înaintată pe care o are acestea spune cuvântul. În plus, în urmă cu patru luni, ea a fost operată la inimă, iar viața sa a atârnat de un fir de ață.