Actrița a postat un mesaj foarte dur, în speranța că oamenii care nu au liniște în ceea ce o privește, să înțeleagă faptul că nu ar trebui să își mai bage nasul în căsnicia sa. Zăvo și soțul ei au mai multe proiecte în derulare, muncesc zilnic și își trăiesc viața și povestea frumoasă de dragoste. Nu au timp de zvonurile care au apărut de ceva vreme și sunt recunoscători pentru faptul că au reușit să aibă împreună o familie mică, dar unită.

„Suntem fericiti ca la sfarsitul fiecarei zile ne rezolvam treburile intr-o lume din ce in ce mai sifilitica si anormala, ne vedem de proiectele in derulare, care multumim lui Dumnezeu sunt destule si va vor bucura pe cei buni si normali la cap, ne traim din plin frumoasa noastra poveste de dragoste, nu avem timp de kkt-uri si cretinitati si realizam cat de norocosi suntem ca avem impreuna o familie mica dar unita, putini oameni langa noi dar buni si loiali, o casnicie care nu se clatina deloc si un viitor impreuna care suna bine de tot 🙏”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei de Instagram.

La final, vedeta le-a mărturisit fanilor ei că urmează cel de-al doilea sezon al emisiunii sale pe care o urmăresc mii de români și din cauza căreia s-a creat o isterie națională. Nu i-a ținut prea mult pe jar și a zis că primul episod va fi postat, pe canalul său de YouTube, chiar luna aceasta.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

„ Acest mesaj e pentru toti frustratii si frustratele care nu pot dormi de grija mea sau a casniciei mele, a averii mele, a faptului ca sunt OANA BOSS indiferent prin cate am avut de trecut in viata, ca sunt frumoasa, sanatoasa si arat extraordinar de tanara chiar daca am facut 48 de ani, ca sunt smart, ca nu ma doboara nimeni si nimic, ca sunt o luptatoare, ca fac lucruri care nu raman neobservate, ca reusesc sa creez trenduri si sunt un lider innascut, ca am un business de succes, curat si la standardele cele mai inalte, ca nu sunt o betiva sau o drogata, ca nu ascult de sefi,(ca nu am 😂), ca nu pup cururi si nu imi pune nimeni zavor gandurilor sau actiunilor.”, a mai transmis actrița.