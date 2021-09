Fuego, pe numele lui real Paul Surugiu, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate și le-a zis tuturor că el nu face niciodată plajă, nu obișnuiește să stea la soare. Nu suportă să facă toate aceste lucruri, ci mai degrabă preferă să se bucure de mare noaptea, când este liniște totală. A mers în tot felul de lucrurin frumoase, din întreaga lume, dar fără a petrece timp alături de cei dragi pe plajă.

„Nu stau la plajă, nu ies la soare, nu suport și nu mi-a plăcut niciodată. Deci nu am fost în această ipostază. Am stat în cameră și am citit, am mers în locuri de poveste, am privit marea și i-am ascultat freamătul, dar noaptea mai mult”, a declarat Fuego pentru impact.ro.