"Am o viaţă normală, de om normal, nu ieşită din comun. Ştiu că sunt iubit şi că după accidentul suferit pe scenă, toată lumea şi-a canalizat gândurile bune către mine şi probabil că m-a ajutat foarte tare. Acum sunt bine, sunt ok, ar trebui să mai dau jos din burta asta care mă cam împiedică să fac lucruri, dar nu e chiar atât de grav, o am de zeci de ani.", a declarat Florin Busuioc, pentru click.ro .

Una dintre cele mai mari pasiune pe care Florin Busuioc le are este actoria, iar recent a apărut în cinematografe filmul în care și el apare „Pup-o, mă! 2 Mireasa Nebună”, care deja a prins foarte bine la public. El a vorbit despre rolul pe care îl interpretează și ține foarte mult la acest proiect.

"Am un rol mai mare, mai consistent. Sunt baci şi pădurar. Nu cred că merit un Oscar pentru rolul ăsta, dar mi-am dat toată silinţa să fac un rol bun, colorat, e chiar foarte colorat rolul meu. Sper că am reuşit, acum spectatorii trebuie să spună dacă am reuşit sau nu să-l fac. Apropo de premii, nu am luat legate de teatru sau de film, ci legate de televiziune. Cel mai bun prezentator Meteo 2010 din Europa. Nu mă încălzeşte, mi se mai aminteşte de el, însă nu mi-a adus beneficii fabuloase, doar recunoaşterea internaţională.", a mai povestit el pentru aceeși sursă.