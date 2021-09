Ei bine, vedeta a primit două mesaje în care cineva o ameința cu moartea, spunându-i că o va nenoroci, dacă o va prinde prin Militari. În celălalt mesaj, un internaut a avertizat-o că ar trebui să își păzească spatele, pentru că dacă o va prinde, nici mama ei nu o va recunoaște după. Femeia nu s-a putut abține să nu le publice și să le transmită urmăritorilor ei să se ferească de astfel de oameni, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă.

„Să moară tot ce am mai scump pe casă, dacă nu te nenorocesc dacă te prind prin Militari. Jamilo, fii atentă la mine ce capac îți dau”, „Jamila, ai face bine să-ți păzești spatele, căci dacă te voi prinde, nici mama ta nu te va mai recunoaște când termin cu tine”, i-au transmis internauții.

Cel mai rău o doare faptul că persoanele care îi scriu sunt copii și că este de necrezut că ei sunt în stare să îi scrie asemenea cuvinte dure unui adult pe care nu îl cunoaște, doar pentru amuzament. În plus, ea a precizat că amenințările de genul acesta sunt o infracțiune și se pedepsesc conform legii. După părerea sa, ei ar trebui educați astfel încât să nu se mai comporte atât de urât cu oamenii din jurul lor.

„Internetul naște monștri! Acesta este al doilea comentariu de amenințare pe care îl primesc în 24 de ore. Veți spune că sunt copii si că scriu și ei ca să epateze. Da, sunt copii, dar să scrii așa ceva unui adult pe care nu-l cunoști doar pentru distracție mi se pare oribil, groaznic! Amenințările de tipul acesta reprezintă infracțiune și se pedepsesc conform legii! Copiii care au acces la internet ar trebui supravegheați, chiar dacă sunt mari. Apoi ar trebui EDUCAȚI! Educați ca să nu se mai comporte așa, ca să nu mai lase nimănui mesaje de tipul ăsta! Sunt mamă și mă îngrozesc! Mă îngrozesc să văd ce fel de generație vine din urmă și cum, în loc să evoluăm, involuăm! Educația! Educația de acasă, cei 7 ani de care se tot vorbește! Nu e ok să ameninți, nici măcar în glumă! Nu e ok să folosești internetul în felul ăsta! Nu e ok să tolerăm așa ceva!”, a scris Jamila pe Facebook.