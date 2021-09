Anul acesta, Alexandru Arșinel s-a infectat cu COVID-19. Vârsta înaintă pe care o are nu a fost de partea lui în această situație, pentru că deși s-a vaccinat a trecut prin clipe de coșmar din care a crezut și el că nu va scăpa cu bine. El a stat o vreme internat și a primit toate îngrijirile de care avea nevoie, iar recent probleme au început din nou să apară și nu a mai avut nimic de făcut decât să se lase pe mâna medicilor.

Alexandru Arșinel, detalii despre starea sa de sănătate

Artistul a povestit că nu se află într-o stare fizică prea bună, simte că nu mai are putere și se pare că nici medicii de la spitalele la care mers nu știu să îi spiună exact ceea ce are. Trebuie să mai facă o serie de investigații și are încredere că doctorii vor găsi o soluție în ceea ce îl privește. Alexandru Arșinel nu mai este în stare de nimic și trăiește cu speranța că toate lucrurile se vor rezolva, la un moment dat.

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta.Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.

