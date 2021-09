Un internaut a afirmat pe rețelele sociale că îndrăgita actriță suferă de tiroidă și că pe Instagram pozează în persoana fericită, care duce o viață de vis, când nu este așa. În plus, persoana respectivă a ajuns la concluzia că Dana Rogoz nu are ce sfaturi să dea având în vedere problema cu care se confruntă.

Citind și ea comentariul respectiv, a decis să vină cu o serie de explicații spunând că are tiroidă autoimună. Aceasta presupune probleme legate de hipotiroidism, mai exact ar putea să se lupte cu kilogramele în orice moment.

Într-un interviu pe care l-a acordat acum ceva timp, actrița a menționat că nu simte că a luat în greutate, așa cum ar fi normal din cauza bolii de care suferă. Schimbările pe care le-a remarcat sunt cele de la nivelul pielii care a început să se usuce. Urmează un tratament pe care ar trebui să îl respecte toată viața și își face periodic analizele, pentru a ține boala sub control.

“Și asta contează (nr. în privința numărului de kilograme), sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii, deși, dimpotrivă, toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și de obicei atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”, a declarat vedeta pentru viva.ro.