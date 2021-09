Nu doar ea observase că Andrei Dascală o atrage, ci și lumea din jurul său. Mulți i-au spus fostei Războinice, la vremea aceea, faptul că i se schimbase energia. Ei nu au avut o relație în timp ce se aflau în competiție, pentru că Roxana nu era pregătită, probabil, pentru acest lucru. Nu treacea printr-o perioadă prea bună, având în vedere că prietena sa, Marilena, plecase și că aproape toți colegii săi se certau.

„Nu am avut nicio relatie in competitie sau asa ceva. Cand a venit Andrei, toata lumea mi-a zis ca mi s-a schimbat vibe-ul. Treceam printr-o perioadă grea, Marilena plecase, erau certuri in camp... si a venit Andrei. Tot il asteptam pe Andrei si dupa nu a intrat Andrei. Stiu ca atunci cand a intrat chiar m-am bucurat pentru ca noi aveam nevoie de intariri la baieti”, a declarat Roxana Ghiță pentru wowbiz.ro.