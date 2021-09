Cei doi îndrăgostiți nu se grăbesc în ceea ce privește aducerea pe lume a unui bebeluș, dar se văd deja părinți și sunt siguri că vor face față de minune și acestei provăcări. Cleopatra Stratan a fost judecată și pentru faptul că s-a măritat la doar 18 și că a făcut o nuntă atipică și, mai mult de atât, unii oamenii i-au criticat și rochia pe care a purtat-o în ziua marelui eveniment. Deși a primit multe comentarii de hate, ea nu s-a lăsat în niciun fel descurajată de acestea.

Atât ea, cât și paretenerul ei de viață au făcut mereu doar ceea ce au simțit, chiar dacă oamenii sunt obișnuiți cu un anumit tipar. Singura tradiție pe care au păstrat-o a fost cea cu care aruncarea buchetului. Edward Sanda a spus că vor face un copil, doar în momentul în care vor simți că a venit vremea pentru asta.

”A fost diferită, nu neapărat controversată. Toată lumea e obișnuită după un anumit tipar, lumea vorbește. Doar aruncatul buchetului s-a făcut, atât. Mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%. Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur”, a spus Edward Sanda

”Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit, când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil”, a mai spus artista.